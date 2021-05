40 lat filmu "Miś". Krystyna Podleska o geniuszu Barei

Podleska: - Oczywiście, że "Miś" jest aktualny, zwłaszcza przy tym rządzie. Bareja i Tym znali ludzką naturę i wiedzieli coś ważnego o Polakach. Przecież ciągle ktoś w tym kraju śpiewa do szafy "niech żyje nam prezes naszego klubu". Wszyscy wiemy, kto teraz jest prezesem i komu trzeba się podlizywać. Dla mnie ten film odzwierciedla to, co się dzieje. Jest mi z tego powodu bardzo smutno.