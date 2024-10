Powraca po 30 latach. "To był początek jego upadku"

"Strażnik czasu" rozpoczyna się śmiercią żony policjanta Maksa Walkera (Van Damme), która zostaje zamordowana przez nieznanych sprawców. Później przenosimy się do niedalekiej przyszłości, co dla twórców filmu oznaczało rok 2004. Walker zostaje funkcjonariuszem bezpieczeństwa w utworzonym przez amerykański rząd Urzędzie Ochrony Czasu. Zadaniem tej specjalnej jednostki jest pilnowanie, by niepowołane osoby nie korzystały z najnowszego wynalazku – wehikułu czasu.