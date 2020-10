50 letnia dziewica, kolekcjonerka Maryjek. Jej historię poznacie na Tofifest

Maryjki (2020) - Zwiastun

Widzowie, którzy dołączą do festiwalu w formie online, również mają z czego wybierać. Na platformie pojawią się takie tytuły jak "Slalom" z konkursu On Air, który dzień wcześniej zachwycił widzów na pokazie stacjonarnym. Dostępny będzie też kolejny film z pasma Nowego Kina Fińskiego "Głos Sokurowa", czyli dokument o twórcy niepokornym. Na widzów czeka też kolejny blok z konkursu Shortcut a w nim: "The weeding cake", "Nobody Say I Have to Love You", "Stump the Guesser", "All The Fires the Fire", "So We Live", "We Have One Heart".