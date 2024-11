78-letni gwiazdor znów na szczycie. Tak dobrze nie zarabiał od lat

"Już w pierwszych scenach Stallone udowadnia, że został aktorem po to, by wcielić się w postać mafioso Dwighta "Generała" Manfrediego. To bez wątpienia jedna z jego najważniejszych i najlepszych ról. Piękne ukoronowanie aktorskiej kariery. (…) Zbyt dużą przyjemność sprawa nam oglądanie, jak Dwight i jego ekipa zdobywają przewagę nad wszystkimi w Tulsa i Brooklynie, żeby ta opowieść w najbliższym czasie mogła się zepsuć czy znudzić" – napisał krytyk "Collidera".