Zrobił to na oczach milionów. "Jest jak Rocky, jak George Washington"

"Mamy do czynienia z naprawdę mityczną postacią. Uwielbiam mitologię, a ta osoba istnieje na naszej planecie. Nikt na świecie nie byłby w stanie dokonać tego, czego on dokonał, więc jestem pod ogromnym wrażeniem. (…) Kiedy George Washington bronił swojego kraju, nie miał pojęcia, że ​zmieni świat. Można sobie tylko wyobrazić, jak świat wyglądałby bez niego. Wiecie, co wam powiem? Mamy teraz drugiego Jerzego Waszyngtona" – wychwalał Trumpa Stallone.