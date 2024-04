9,5 mln widzów. Polski przebój Netfliksa podbija świat

"Nic na siłę" to historia Oliwii (Anna Szymańczyk), która jest szefową kuchni w jednej z wrocławskich restauracji. Zwabiona podstępem wraca do rodzinnego Podlasia. Nie przepada za wsią. Dlatego ma nadzieję na szybki powrót do miasta. Jednak sprytna babcia (Anna Seniuk) krzyżuje jej plany. Co więcej, Oliwia poznaje przystojnego rolnika (Mateusz Janicki). Zakochują się w sobie, ale wkrótce okazuje się, że mężczyzna nie był z nią we wszystkim szczery.