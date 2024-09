Afera o film. Donald Trump próbował zablokować wyświetlanie go

Film pokazywano już na festiwalu w Cannes, teraz na Telluride, a na październik tego roku, tuż przed wyborami, Amerykanie zobaczą go w kinach. - To nie jest film o Trumpie. To film o amerykańskim systemie politycznym. To historia w stylu "Frankensteina", w której Roy Cohn tworzy Donalda Trumpa we własnym stylu. Ci faceci pokazują, jak naprawdę wygląda system - mówi teraz w rozmowie z "Hollywood Reporter" reżyser filmu, Ali Abbasi.