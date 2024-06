Agnieszka Holland nie gryzła się w język. Porównała działania Tuska do Morawieckiego

Agnieszka Holland od zawsze odważnie zabierała głos w debacie publicznej. Swoje poglądy wyrażała nie tylko poprzez kręcone filmy, ale także angażując się w konkretne działania i wypowiadając się na forum. Po filmie "Zielona granica", który wzbudził mnóstwo kontrowersji, regularnie odnosi się do tego, co dzieje się na styku Polski i Białorusi. I mimo zmiany władzy w naszym kraju, do której sama namawiała, niekoniecznie jej się to podoba. Dała temu wyraz w najnowszym wywiadzie.