Agnieszka Holland została prezydentem Europejskiej Akademii Filmowej

Agnieszka Holland to polska reżyserka, która stworzyła takie filmy jak "Pokot", czy "Europa, Europa". Dzieło "W ciemności", które miało swoją premierę w 2011 r., było nominowane do Oscara. Niestety twórczyni nie wyszła wtedy z ceremonii ze statuetką. Holland pracowała nawet przy serialu "House of Cards". Wyreżyserowała dwa odcinki 3. sezonu i dwa odcinki 5. sezonu.