Agnieszka Krukówna miała ogromny potencjał. Wszystko zniszczył jej nałóg

- To był błąd. Epizod w moim życiu, na skutek którego wiele się dowiedziałam, ale też wiele straciłam. Człowiek traci poczucie rzeczywistości, nie panuje nad emocjami. A ja jestem osobą, która pracuje emocjami, to moje narzędzie pracy. Pod wpływem narkotyków nie mogłam nad nimi panować. To tak jakby skrzypkowi odebrać skrzypce - podsumowała.