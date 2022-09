Agnieszka Suchora o żałobie po Kowalewskim. "Czas nie leczy ran"

Śmierć aktora była dla Suchory poważnym ciosem. I wciąż trudno się jej pogodzić z jego odejściem. W rozmowie z Plejadą Suchora przyznała, że w jej przypadku nie działa powiedzenie "czas leczy rany". - To dokładnie taka sama bzdura, jak to, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Być może po wielu latach czas trochę zabliźnia rany, ale na pewno ich nie leczy - stwierdziła.