Nowa "Akademia Pana Kleksa" to zupełnie inna bajka. Piękna wizualnie, ale nie dla dzieci [RECENZJA]

Gdy widz trafia z Adą do krainy profesora Kleksa jest tak, jak powinno być: kolorowo, bajkowo, momentami spektakularnie wizualnie. Ambroży, w którego wciela się Tomasz Kot, to ekscentryk objaśniający dzieciom świat za pomocą magii i muzyki. W duecie ze szpakiem Mateuszem (w tej roli Sebastian Stankiewicz) dbają, by dzieci miały tylko dobre sny, mogły się porozumieć ze sobą mimo różnych języków i wyniosły z Akademii przekonanie, że absolutnie wszystko jest możliwe.