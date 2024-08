Aktor przeżył swojego tatę. "Nagle mnie to uderzyło"

- Gdy skończyłem 63 lata, któregoś razu obudziłem się w środku nocy i to mnie nagle uderzyło. Policzyłem czas od urodziny taty do momentu, w którym umarł i czas od moich urodzin do tego właśnie dnia. Tamtej nocy dotarło do mnie, że jestem już starszy od własnego taty. Czuję, że on jest przy mnie. Naprawdę ciężko mi to wyjaśnić - powiedział aktor, zaznaczając, że to bardzo dziwne uczucie, chodzić po tym świecie dłużej niż własny rodzic.