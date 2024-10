Aktorka pozwana i teraz sama pozywa. W tle oskarżenia o molestowanie seksualne, kradzież i mobbing

Rebel Wilson pozywa i sama jest pozywana

Rebel Wilson publicznie oskarżyła producentów filmu m.in. o to, że blokowali premierę "The Deb" w Toronto i mieli nieodpowiednio zachowywać się w stosunku do głównej aktorki produkcji Charlotte MacInnes. Jedna z trzech oskarżonych, Amanda Ghost, miała - zdaniem Wilson - molestować aktorkę. MacInnes została podobno zmuszona do zamieszkania z Ghost w jednym apartamencie, gdzie producentka miała dopuszczać się niewłaściwych zachowań, łącznie ze wspólną kąpielą. Miała także wygłaszać seksualne komentarze do aktorki na planie filmowym.