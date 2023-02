Ale wpadka. Na gali BAFTA ogłosili nazwisko niewłaściwej aktorki

Kerry Condon to irlandzka aktorka znana z takich filmów i seriali jak "Zadzwoń do Saula", "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", "Rzym", "Zły Samarytanin". Rola w "Duchach Inisherin" przyniosły jej szereg nominacji i nagród - w tym pierwszą w karierze nominację do Oscara.