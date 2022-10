Alec Baldwin opublikował post o operatorce, którą zastrzelił. Zbiera za to cięgi

Internauci ostro zareagowali. "Rok temu ją zabiłeś. Jak śmiałeś opublikować coś takiego?", "To była twoja wina, a nie dziwaczny wypadek. Powinieneś za to odpowiedzieć", "K...a, publikujesz coś, czego powinieneś się wstydzić. To haniebna wrzutka do sieci" - można przeczytać w komentarzach.