Alec Baldwin nie będzie sądzony za śmiertelny wypadek. Rodzina zawarła zaskakującą ugodę

Po tragedii złożono też szereg innych pozwów. Oświetleniowiec Serge Svetnoy oskarżył produkcję o "ogólne zaniedbania". Mamie Mitchell, nadzorczyni scenariusza, również chciała dochodzić swoich praw w sądzie w kontekście braku bezpieczeństwa na planie. W styczniu 2022 r. Hannah Gutierrez-Reed (główna podejrzana o przygotowanie nabitej broni) oskarżyła drugiego zbrojmistrza Setha Kenneya, że to on wniósł na plan ostrą amunicję. Miesiąc później naczelny medyk Cheryln Schaefer wyraził chęć pójścia do sądu z produkcją i kilkoma członkami ekipy, którzy mieli dopuścić się poważnych uchybień i zaniechań w kwestii bezpieczeństwa.