Policja nagrała jego reakcję. Powiedzieli mu, że kobieta nie przeżyła

Do tragedii doszło 22 października, a już 10 listopada oświetleniowiec Serge Svetnoy złożył pozew przeciwko produkcji za "ogólne zaniedbania". Kolejny pozew wpłynął od Mamie Mitchell, nadzorczyni scenariusza. W styczniu 2022 r. Hannah Gutierrez-Reed oskarżyła drugiego zbrojmistrza Setha Kenneya, że to on wniósł na plan ostrą amunicję. Miesiąc później naczelny medyk Cheryln Schaefer wyraził chęć pójścia do sądu z produkcją i kilkoma członkami ekipy, którzy mieli dopuścić się poważnych uchybień i zaniechań w kwestii bezpieczeństwa.