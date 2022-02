Minęły 4 miesiące od tragedii. Alec Baldwin wrócił do pracy

Baldwin w przełomowym wywiadzie mówił o tym, że nie pociągnął za spust feralnej broni. Wspominał też przed kamerami, że nie wyobraża sobie tego, jak będzie wyglądała jego dalsza kariera w filmie. Gdy padło pytanie o to, czy to koniec, przyznał, że nie obchodzi go to i może być tak, że nie będzie grał.