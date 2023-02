Alec Baldwin nie odpowie na jeden z zarzutów. Groziło mu za to 5 lat więzienia

Jak informuje Page Six, biuro prokuratora okręgowego w Santa Fe odrzuciło zarzut "wzmocnienia broni" w stosunku do Aleca Baldwina i zbrojmistrzyni Hanny Gutierrez-Reed. Zarzut ten oznaczał, że Baldwin celowo użył broni do popełnienia przestępstwa, za co grozi do 5 lat więzienia.