Aleksandra Grabowska kontynuuje tradycję rodzinną. Ale aktorką została wbrew rodzicom

- Moi rodzice dbali o to, żeby nie przyszło mi do głowy aktorstwo. Wychowałam się jednak w teatrze i nie wyobrażam sobie bez niego życia. [...] Pewnie by się to nie wydarzyło, gdyby nie zbieg okoliczności. Kiedy moi rodzice już odetchnęli z ulgą, dostałam zaproszenie na casting do pierwszego sezonu "Belfra". W jednej chwili okazało się, że jestem w tym zawodzie zakochana. Aktorstwo jest moją totalną miłością i nie umiem bez niego żyć. Przepadłam totalnie - stwierdziła artystka.