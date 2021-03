Uwolniła się od choroby. "Próbowałam używek, nie dawały radości"

Aleksandra, starsza siostra aktorki Magdaleny Popławskiej, ma na swoim koncie wiele popularnych filmów i seriali. Ostatnio można ją było oglądać w nowej produkcji HBO "Klangor" czy "Stuleciu winnych". Trafiła też do obsady "The End", nowego filmu reżysera "365 dni". W wywiadzie dla "Gali" przyznała, że rzadko bywa na branżowych imprezach, bo bardziej niż "ścianki i cekiny woli dres i brak makijażu".

45-letnia aktorka mówiła o urokach życia na wsi pod Warszawą, ale nie unikała też trudnych tematów z przeszłości. Wróciła pamięcią do śmierci ojca.

- To depresja zabrała go (ojca, przyp. red.) z tego świata, prowadziła go w stronę ciemności, którą starał się rozjaśniać alkoholem. Używki w takich sytuacjach nie pomagają, są złe – podkreśliła Popławska.