"All the Old Knives": Byli kochankowie spotkali się po latach. Tylko jedno z nich uszło z życiem z tej kolacji

Jednak to z tym ostatnim elementem pewien kłopot będzie mieć ta część publiki, która chętniej obejrzałaby nieco efektowniejszy dreszczowiec, może gęstszy, może nieco bardziej spektakularny. Tymczasem "All the Old Knives" (gdy piszę te słowa, film nie ma jeszcze oficjalnego polskiego tytułu) oparte jest na dialogach, niedopowiedzeniach i retrospektywach stopniowo ujawniających mroczne sekrety. Intryga dotyczy sprawy sprzed prawie dekady, którą wiedeński oddział CIA spaprał dokumentnie, jako że porywacze samolotu rejsowego uśmiercili wszystkich obecnych na pokładzie. Po latach wychodzi na jaw, że nie był to żaden przypadek: terroryści mieli wtyczkę w samej agencji.