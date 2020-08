Amber Heard przyznała się do pobicia Johnny'ego Deppa. Chciała obronić swoją siostrę

W 2016 roku aktorka Amber Heard złożyła pozew o rozwód. Kobieta twierdziła, że mąż stosuje wobec niej przemoc fizyczną oraz psychiczną. Od tego czasu do Johnny'ego Deppa przylgnęła łatka "damskiego boksera" . Po czasie na jaw zaczęły wypływać informacje, jakoby Amber również znęcała się fizycznie i psychicznie nad aktorem. Teraz Depp toczy bitwę na sali sądowej z magazynem "The Sun", który oskarżył o zniesławienie.

Podczas ostatniej rozprawy sądowej Amber Heard przyznała się do pobicia męża. Zeznała, że zrobiła to po to, żeby ochronić swoją młodszą siostrę, Whitney Henriquez. Do tego przykrego incydentu miało dość w marcu 2015 roku. Jak podaje Deadline, adwokat Deppa zarzucił Heard, że uderzyła aktora w twarz.