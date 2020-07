"Żonobijca". Johnny Depp będzie się bronił. Zaciągnął właścicieli tabloidu przed sąd

O Johnnym Deppie jest w ostatnich miesiącach głośno tylko w kontekście afery z Amber Heard. Była żona aktora oskarżyła go o stosowanie przemocy, o znęcanie się nad nią. Sprawa była gorącym tematem w mediach i właściwie nie traci na temperaturze. Deppa malowało się do pewnego czasu jako agresora, a "The Sun" bez zawahania nazywał go w artykułach "żonobijcą". Prawnicy Deppa nie mogli tak tego zostawić.