Angelina Jolie przyłapana z sympatią. To spadkobierca fortuny

Angelina Jolie trzykrotnie wychodziła za mąż, a każde jej małżeństwo zawierało pierwiastek perwersji lub przemocy. Na ślub z Jonnym Lee Millerem wybrała się w białej bluzce, na której własną krwią wymalowała imię ukochanego. Rozwiedli się po trzech latach, co aktorka określiła w rozmowie z "The Mirror" jako "jedną z najgłupszych decyzji w życiu". Oboje przyjaźnią się do dziś.