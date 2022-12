Angelina Jolie walczy z Bradem Pittem o pieniądze z francuskiej winnicy. Chce go puścić z torbami

W lipcu br. Brad Pitt przegrał sprawę, którą wytoczył Angelinie Jolie za to, że ta rzekomo bezprawnie sprzedała swoje udziały w winnicy Chateau Miraval. W uzasadnieniu powoływał się na ustną umowę między nimi, która przewidywała, że do transakcji może dość tylko za obopólną zgodą. A francuska posiadłość prezentuje się imponująco. To nie tylko pola uprawne i winna manufaktura, ale też zamek z 35 sypialniami, salą balową, sceną teatralną, dwoma basenami i jeziorem.