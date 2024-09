Angelina Jolie wbija szpilę Bradowi. "Byłam wielokrotnie zdradzona"

Angelina Jolie nie ma zbyt dużego grona bliskich przyjaciół. Wyznała to podczas niedawnego wywiadu dla The Hollywood Reporter podczas trwającego festiwalu w Wenecji - Być może to przez to, że straciłam rodzica w młodym wieku. Może przez pracę. Może dlatego, że wiele razy zostałam zdradzona - wyznała. Trudno nie wiązać tych słów z trwającym do dziś konfliktem z byłym mężem, Bradem Pittem. Walczą o dzieci i majątek, a aktorka zarzuca byłemu przemoc i problemy z alkoholem.