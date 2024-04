Anna Paquin milczy o swojej chorobie. Ma 41 lat i porusza się o lasce

Mieszkająca na co dzień w Kalifornii aktorka poleciała do Nowego Jorku, by promować najnowszy film swojego męża, Stephena Moyera. Mowa o "A Bit of Light", w którym Paquin zagrała matkę alkoholiczkę. Bohaterka filmu traci opiekę nad dziećmi i musi pozbierać kawałki rozbitego życia, godząc się z przeszłością.