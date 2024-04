"Czuję, jakby był ze mną". Lekarze dawali mu 5 lat, przeżył niespełna 2

Pięć lat to dość pobożne życzenie

Problemy ze zdrowiem rozpoczęły się u niego w grudniu 2007 r. Swayze skarżył się na piekący ból brzucha, a trzy tygodnie później zdiagnozowano u niego raka trzustki. Aktor nie zamierzał się poddawać, choć rokowania nie były najlepsze. Lekarze dawali mu co najwyżej 5 lat życia. - Powiedziałbym, że pięć lat to dość pobożne życzenie. Dwa lata wydają się prawdopodobne, jeśli wierzyć statystykom. Chcę przetrwać, dopóki nie znajdą lekarstwa, co oznacza, że lepiej, żeby mocno się starali – powiedział w wywiadzie dla stacji ABC.