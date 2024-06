Antoni Pawlicki i Sonia Bohosiewicz opłakują tragicznie zmarłego operatora. Arkadiusz Tomiak miał 55 lat

We wtorek 11 czerwca rano media obiegła wiadomość o wypadku samochodowym, w wyniku którego śmierć poniósł operator, Arkadiusz Tomiak. Nagłe odejście filmowca wywołało lawinę wspomnień w mediach społecznościowych. Aktorzy, którzy współpracowali z Tomiakiem, nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Wśród opłakujących operatora znaleźli się Antoni Pawlicki i Sonia Bohosiewicz.