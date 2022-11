Aranżowane małżeństwa i testy na dziewictwo. Rozmawiamy z reżyserką filmu "Yuni"

Dotknęłaś właśnie sedna tego filmu. Myślę, że to jest ogromny problem. Małżeństwo w Indonezji to piękna sprawa. Powód do radości dla całej rodziny. Celebrujemy małżeństwo na wielu poziomach, również duchowym. A kiedy coś dobrego przychodzi do rodziny, nie masz powodu, by to odrzucać. Małżeństwo w Indonezji to jest też rozwiązanie wielu problemów, na przykład ekonomicznych. Małżeństwo podnosi status społeczny. Nawet jeśli rodzina jest wykształcona, nie gwarantuje to dobrze płatnych stanowisk i często rodzin nie stać na to, by wysyłać swoje dzieci na uniwersytety po szkołach średnich. Wiele z nich nie widzi też w tym sensu. A co zrobić z nastolatką, która kończy szkołę i nie będzie dalej się kształcić? Gdy pojawia się potencjalny mąż, jest to ulga dla rodziny. Tak się dzieje od pokoleń.