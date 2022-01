Armie Hammer wycięty z filmu. Oskarżono go wcześniej o skłonności kanibalistyczne

Jest to kolejna sytuacja dla aktora, w której stracił on rolę w filmie. Przepadł mu ostatnio m.in. występ w komedii romantycznej z Jennifer Lopez, w serialu o kulisach powstania "Ojca chrzestnego" oraz szpiegowskiej historii opartej na bestsellerowej książce Davida E. Hoffmana. Pozostawiono go jedynie w kryminale "Śmierć na Nilu" tylko dlatego, że Disney nie mógł wyciąć scen z jego udziałem.