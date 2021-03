Kolejny cios dla aktora. Wszyscy się od niego odwracają

"Billion Dollar Spy" to już trzeci duży projekt, którym miał się zajmować Hammer. Aktor wyleciał wcześniej z obsady komedii romantycznej "Shotgun Wedding" z Jennifer Lopez. Nie zagra też w "The Offer", 10-odcinkowym serialu opowiadającym o pracy przy kręceniu "Ojca chrzestnego".

Utrata kolejnego zlecenia to pokłosie afery, która wybuchła rok temu. Gwiazdor "Tamtych dni i tamtych nocy" miał pisać do pewnej kobiety wiadomości, w których fantazjował o gwałcie i napisał jej, że jest kanibalem. Wkrótce do mediów trafiły kolejne, podobne wiadomości, które aktor miał kierować do innych kobiet.