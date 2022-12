"Avatar: Istota wody" kosztował fortunę. Musi zarobić miliardy dolarów

Cameronowi na pewno nie zaszkodzi, że "Istota wody" została dopuszczona do dystrybucji na terenie Chin, dzięki czemu zyskał kolejny, ogromny rynek zbytu. Na pytanie o to, czy ludzie wysiedzą na kinowych fotelach przez przeszło trzy godziny, odpowiedział, że skoro oglądamy na raz całe sezony seriali, to damy radę i tutaj. Mamy też jego rozgrzeszenie za ewentualne wyjście do toalety. Nierozważnie będzie zapeszać, ale wszystko wskazuje na to, że i tym razem James Cameron postawi na swoim. Ale, powiedzmy sobie szczerze: czy kiedykolwiek było inaczej?