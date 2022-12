Ile?! Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

Przypomnijmy, że zgodnie ze słowami pochodzącego z Kanady reżysera, przepustką do realizacji czwartej i piątej części "Avatara" będzie przekroczenie przez "Istotę wody" pułapu dwóch miliardów dolarów wpływów z dystrybucji kinowej na całym świecie. Do tej pory sztuka ta udała się tylko pięciu produkcjom. Są nimi: "Avatar" Jamesa Camerona (2,92 mld dolarów), "Avengers: Koniec gry" (2,8 mld dolarów), "Titanic" Jamesa Camerona (2,2 mln dolarów) oraz "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy" (2,06 miliarda dolarów) i "Avengers: Wojna bez granic" (2,05 miliarda dolarów). Nikt chyba nie ma już wątpliwości, że "Avatar: Istota wody" dołączy do tego grona. Pytanie brzmi: na którym miejscu się znajdzie?