Bajka Disneya pomogła rozwiązać wielką zagadkę. Chodzi o tragiczne zdarzenie w ZSRR sprzed lat

Tajemnica Przełęczy Diatłowa. Nowe fakty w sprawie tej tragedii

To, co jest szczególnie interesujące w przeprowadzonym badaniu, które zresztą potwierdza hipotezę o lawinie, jest to, że jeden z naukowców, John Gaume, oparł się na niecodziennym źródle inspiracji. Gaume wyjawił, że kilka lat temu był pod wielkim wrażeniem tego, jak dobrze oddano ruch śniegu w wielkim przeboju Disneya, animacji "Kraina lodu" z 2013 roku. Z tego powodu postanowił zapytać animatorów, jak to zrobili.