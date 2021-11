Baldwin publikuje 7 screenów. "Przeczytajcie to". Dotyczą śmierci na planie

"Będę walczyć o bezpieczeństwo na planach filmowych w imię Halyny. Będę walczyć o to, by już nigdy nie użyto na planie prawdziwej broni palnej. Będę walczyć o to, by osoby odpowiedzialne za broń miały większe standardy, skoro nasze życie jest w ich rękach" - podkreśla na koniec.