Barańska cieszyła się sławą. Nieoczekiwanie wyleciała z Polski

We wrześniu 1956 r. Barańska i Antczak wzięli ślub cywilny. Trzy miesiące później, w drugi dzień Bożego Narodzenia - kościelny. Barańska w 1959 r. po ukończeniu studiów zaczęła grać w Teatrze Klasycznym, co oznaczało dla niej przenosiny do Warszawy. Antczak wówczas pozostał w Łodzi. Do żony dołączył dopiero w 1964 r. W tym roku urodziło się też ich jedyne dziecko - syn Mikołaj.