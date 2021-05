"Ciche miejsce 2": wszyscy siedzieli słowa. To rzadko spotykana sytuacja w kinie

To co działało w jedynce, działa w sequelu, ale widać, że reżyser nabrał większej wprawy. Z racji, że bohaterzy raczej nie mogą rozmawiać, Krasinski opowiada wszystko wizualnie. Bardzo często powtarza różne ujęcia (np. zbliżenia na stopy ostrożnie stawiające kroki na ziemi pokrytej liśćmi czy innymi rzeczami, które mogą spowodować hałas), dzięki czemu zwracamy uwagę na rzeczy, które przeważnie w filmach nie są dla nas tak istotne. Oczywiście Krasinski nie jest wizjonerem i konceptualistą jak Robert Eggers (tak, to ten, co musiał przekonywać Polaków, że nie jest satanistą) i Ari Aster, więc jego obrazy nie są aż tak hipnotyczne i oryginalne, ale udowadniają, że ma on całkiem niezło oko do detali.