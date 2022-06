Baz Luhrmann musiał skrócić "Elvisa". Wyciął wiele smakowitych scen

W wywiadzie dla RadioTimes.com Luhrmann żałował, przede wszystkim, bardzo okrojonego obecnie wątku pierwszej miłości Elvisa z czasów, kiedy zarabiał on na życie jako kierowca ciężarówki. Dziewczyna miała na imię Dixie i chodziła do drugiej klasy liceum. Poznali się w kościele w Memphis, a na pierwszą randkę umówili się na miejscowym lodowisku. Dominowała nad Elvisem, który był chorobliwie nieśmiały. To z nią przeżył swoje pierwsze uniesienia. Dixie twierdziła, że planowali z Elvisem wziąć ślub zaraz po ukończeniu przez nią szkoły średniej. Rozstali się, kiedy Elvis zaczął być sławny i wybrał karierę.