Elvis i Priscilla znowu razem. Para wzbudziła aplauz widowni

Austin Butler w 2019 r. zagrał w "Pewnego razu… w Hollywood" (wcielił się w jednego z wyznawców Masona). Kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć do filmu Tarantino otrzymał angaż do produkcji o królu rock'and'rolla. "Elvis" może sprawić, że Butler stanie się jedną z gwiazd współczesnego Hollywood. Wiadomo, że członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej mają ogromną słabość do biograficznych produkcji o słynnych piosenkarzach. Jeszcze przed premierą filmu można więc zaryzykować stwierdzenie, że Butler będzie jednym z najpoważniejszych kandydatów do Oscara.