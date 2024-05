Będzie nowe "Uwierz w ducha". Demi Moore ciekawie komentuje

"Uwierz w ducha" to hit z 1990 r. Film miał "skromny" budżet wynoszący trochę ponad 20 mln dolarów, a zarobił w sumie przez te wszystkie lata ponad 500 mln dol. To był najlepiej zarabiający film 1990 r. i wygenerował masę pozytywnych recenzji od widzów i krytyków. Historia Sama i Molly, którzy nagle zostają rozdzieleni tragicznymi wydarzeniami, porusza do dziś. I jak się okazuje, nęci różnych producentów, by nakręcić nową wersję "z duchem naszych czasów". Prawa do remake'u nabyła firma producencka Channinga Tatuma. Co wiadomo o tym projekcie?