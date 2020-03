Berlinale 2020: "Minamata", czyli Johnny Depp jako legenda amerykańskiej fotografii [RECENZJA]

Naturalnym miejscem na artystyczne i polityczne bilanse zawsze było Berlinale, festiwal uchodzi za imprezę, która daje szeroki przekrój tego, co dzieje się dziś na świecie. Tezę taką powinien potwierdzić film o W. Eugenie Smithie i chorobie z Minamaty. Tymczasem trudno nie załamać rąk nad tym, co pokazał na festiwalu Andrew Levitas. Niewiele pomaga, że Johnny Depp zgodził się na obsadzenie w głównej roli.

Fotografie, które zmieniły świat

Po latach wrócił do Japonii, gdzie przygotowywał przejmujący materiał o ludziach, którzy padli ofiarą działań zakładów chemicznych Chisso Corporation. Koncern zanieczyszczał wody zatoki Minamata toksycznymi odpadami ze związkami rtęci i umywał ręce od odpowiedzialności. Tysiące ludzi zapadło na chorobę zwaną dziś "chorobą z Minamaty". Tysiące dzieci przyszło na świat z nieodwracalnymi zaburzeniami – niewidome, sparaliżowane, umysłowo upośledzone, z powykręcanymi kończynami. Gdy w czerwcu 1972 roku "Life" opublikował fotoreportaż Smitha pod tytułem "Death-Flow from a Pipe", skierował oczy całego świata na dramat ludzi, których życie poświęcono na ołtarzu japońskiego wzrostu gospodarczego. Pociągając za spust migawki jeden człowiek ujawnił długo tuszowaną sprawę i mroczne tajemnice.

Fotografie Smitha były niezwykle silnie zaangażowane, ale miały zarazem indywidualny rys . Głównym zdjęciem jego fotoreportażu był głęboko osobisty, a co za tym idzie poruszający portret niepełnosprawnej dziewczyny w ramionach matki, który bywa nazywany pietą współczesnej fotografii. Na innym uchwycił 14-letniego chłopca idącego w stalowych szynach ortopedycznych, kolejne ukazywały protestujących rodziców pod bramą fabryki Chisso. W refleksji nad wszystkimi cechami stylu i ideałami Smitha, należy podkreślić, że był on doskonałym korespondentem, który nie bał się podejść blisko i w szczytnym celu obnażyć prywatności fotografowanych osób. Był fotoreporterem najwyższej próby, orędownikiem prawdy i ratowania ludzkiego życia.

Depp obniżył loty

W filmie Levitasa niby to wszystko się zgadza – Smith faktycznie wyrasta na fotoreportera totalnego, poświęconego swojej pracy, ale w to wszystko wkracza faszerowanie się prochami i pojenie alkoholem. Zaczyna się w jego nowojorskim, pogrążonym w mroku mieszkaniu, gdzie pod sufitem ciągną się cienkie paski światłoczułej kliszy. Gdzie nie spojrzeć, tam wypieszczone odbitki, a zarazem całe konstrukcje z butelek i flaszek. Widać więc, że człowiek ten opadł na dno, a rozżalenie, smutek, przygnębienie odebrały mu resztki wiary w zmianę. Świadectwem słabości jest moment, w którym zupełnie spłukany Smith, rozpoczął wyprzedaż swoich aparatów, by sięgnąć po kolejną pigułkę. Temat, który właśnie spadł mu z nieba, a właściwie został podrzucony przez japońską tłumaczkę Aileen, to ostatnia deska ratunku. Fotoreportaż o chorobie z Minamaty może być odkupieniem, zadośćuczynieniem, rewolucją w jego podupadłym życiu.