Beyonce rzuciła rękawicę Taylor Swift. Jej film też trafi do kin

Jak szacuje Forbes, na serii koncertów "Renaissance Tour", która zawitała też do Warszawy, i sprzedaży gadżetów Beyonce od 10 maja do 1 października miała zarobić 2,1 miliarda dol. To najbardziej dochodowa trasa w historii muzyki, znacznie przebijająca dotychczasową rekordzistkę, czyli Madonnę z wynikiem 461,3 mln dol. za "Sticky & Sweet Tour". Z kolei Taylor Swift zarobiła już ponad 1 miliard dol., ale jej trasa zostanie w listopadzie wznowiona i potrwa do końca 2024 r., a w sierpniu gwiazda zawita do Polski.