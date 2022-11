"Biały szum". Adam Driver kradnie całe show. Aż się prosi o Oscara

"Biały szum" to pod początku jazda bez trzymanki. Noah Baumbach wziął na warsztat książkę Dona DeLillo o tym samym tytule, która - jak podkreślają dziesiątki dziennikarzy - jest niemożliwa do sfilmowania. Było już kilka prób zrobienia filmu na jej podstawie, ale wszystkie te próby kończyły się bardzo słabo, jeśli wręcz nie dramatycznie źle. Ale z Baubachem jest zupełnie inaczej. On wydaje się wręcz stworzony do tego, by pokazać widzom tę historię na kinowym czy małym ekranie. Reżyser po premierze filmu na festiwalu w Wenecji mówił, że opowieść o Gladney'ach idealnie pasowałaby do wielu momentów z naszej historii, wskazując szczególnie okres po 11 września, aż do wyboru Donalda Trumpa na prezydenta.