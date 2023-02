Black Adam - recenzja Blu-ray od Galapagos

Fabularny archaizm widać, zwłaszcza jeśli porównamy "Black Adama" do rzeczy, jakie z superbohaterską materią wyczynia teraz konkurencja. Z materiałów dodatkowych dołączonych do filmu możemy się dowiedzieć, że pierwsze kształty projektu sięgają 10 lat wstecz i to niestety czuć.