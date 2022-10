Od wrestlera do miliardera. Jego najnowszy film stał się hitem

W tym tygodniu Dwayne Johnson znów znacznie przybliżył się do celu. Najnowszy film z jego udziałem stał się bowiem kinowym hitem. "Black Adam" w ciągu trzech pierwszych dni wyświetlania zarobił na całym świecie 140 mln dolarów. I mimo, że kosztował fortunę (budżet filmu szacowany jest na 195 mln dolarów), to wszystko wskazuje na to, że szybko zacznie przynosić producentom zysk. A tym przypadku jednym z producentów jest sam Dwayne Johnson. Co oznacza, że gwiazdor oprócz honorarium, które zainkasował wcześniej (wynoszące nie mniej niż 20 mln dolarów), będzie sukcesywnie gromadzić swój procent od zysku.