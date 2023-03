Blanka Lipińska wyśmiała abp. Gądeckiego. Nie ma czego zbierać

- Nie rozumiem, dlaczego jakakolwiek kobieta miałaby być zobligowana do tego, żeby być służącą. Panie Stasiu kochany, te czasy minęły bezpowrotnie. A akurat pan, w związku z funkcją, jaką pan sprawuje, nie powinien mieć o tym zielonego pojęcia, gdyż u pana boku żadnej kobiety być nie powinno. Także nie wiem, co to pana obchodzi. Wie pan, młodzi chłopcy - według tego, co pan mówi - nie mogą panu usługiwać, bo w głowach im się poprzewraca - drwiła Lipińska, dodając, że Gądecki nie powinien wypowiadać się na tematy, o których nie ma zielonego pojęcia.