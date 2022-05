Niemieckie media szydzą z "365 dni: Ten dzień" i wskazują pięć najgorszych scen erotycznych

Bez majtek. Już na samym początku możemy zobaczyć piękną scenę ślubu Laury i Massimo. On w garniuturze, ona w sukni ślubnej. Laura szczepcze przyszłemu mężowi do ucha: "Nie mam majtek". Wszyscy przecież wiemy, że ten szanowany szef mafii ma kasy jak lodu. Czemu zatem nie kupił Laurze majtek? Rekompensuje jej to seksem na stole, a widzowie zastanawiają się, jak to możliwe, że przedarł się przez te wszystkie warstwy tiulu sukni i kto wreszcie kupi jej majtki.